Oberkirchen : Über Liebe und Barmherzigkeit

Pastor Hanno Schmitt hoch oben auf dem Kirchturm mit Blick über Freisen. . Foto: B & K/Franz Rudolf Klos

Oberkirchen Hanno Schmitt feiert an diesem Sonntag sein silbernes Priesterjubiläum in Oberkirchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Ein Berufungserlebnis hatte Pfarrer Hanno Schmitt nicht. Vielmehr habe ihn schon immer die Liturgie fasziniert. Und das tue sie heute noch, erzählt er im SZ-Gespräch vor seinem silbernen Priesterjubiläum. Das wird an diesem Sonntag in Oberkirchen gefeiert. Bischof Hermann-Josef Spital hat Hanno Schmitt am 9. Juli 1994 im Hohen Dom zu Trier zum Priester geweiht. Jener Tag liegt nun also 25 Jahre zurück.

Schon als Junge in seinem Heimatort Sotzweiler habe er er den „wunderschönen Hochalter“ in der Kirche bewundert. Habe sich Gedanken darüber gemacht, was die Geschichte über das Leben Jesu, über Tod und Auferstehung zu bedeuten habe. Als Heranwachsender habe er sich immer intensiver mit diesen Themen beschäftigt und dann festgestellt: „Gott ist Liebe“. Und: „Gott ist barmherzig, obwohl wir überall sehen, wie unbarmherzig es in der Welt zugeht“. Für Schmitt entwickelte sich dennoch der Glaube, „dass Gott es gut mit uns meint, und dass es nach diesem Leben weiter geht“. Zwei zentrale Botschaften der Kirche. Und für den heute 53-Jährigen der Gedanke, „der mich das Leid auf der Erde aushalten lässt“.

Info Programm des Gemeindefestes Der Pfarreienrat Freisen-Oberkirchen, Kooperator Pfarrer Peter Schwan und Pastor Hanno Schmitt wollen noch einmal gemeinsam mit den vier Pfarrgemeinden sowie allen Bürgern am Sonntag, 25. August, in der Pfarrkirche und Festhalle Oberkirchen feiern. Los geht es um 9.30 Uhr mit einem festlichen Hochamt in der Pfarrkirche St. Katharina Oberkirchen, das vom Projektchor, vom Kirchenchor Oberkirchen und von der Volkshauskapelle musikalisch gestaltet wird. Anschließend geht es in die Festhalle, wo ein Mittagessen (Erbseneintopf für 4,50 Euro) angeboten wird. Das Programm in der Festhalle wird mitgestaltet durch kulturtreibende Vereine der Pfarreiengemeinschaft sowie der katholischen Kita Regenbogen und der Grundschule Oberkirchen. Das Programm endet mit einer eucharistischen Andacht um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Katharina, die musikalisch durch den Projektchor, den Kirchenchor Oberkirchen und den MV Harmonie begleitet wird. Hanno Schmitt weist darauf hin, dass die Feierlichkeiten nicht seiner Person gelten. Vielmehr sehe er seinen 25. Weihetag als Anlass, dass die Pfarreiengemeinschaft in ihrer jetzigen Gestalt noch einmal miteinander feiert, ehe sie in der Pfarrei der Zukunft aufgeht. Der Erlös dient dem Erhalt von Kirchengebäuden.

Damals, in der Sotzweiler Kirche, habe er nicht verstanden, wie jemand das Leid anderer aufs Kreuz laden kann. Er wurde Messdiener, beschäftigte sich intensiv mit der Liturgie. Und mit dem Wissen und dem Glauben wusste Schmitt irgendwann, dass er das Heilige der Sakramente an andere Menschen weitergeben möchte. Noch heute sagt er: „Das Schönste ist die Taufe.“ Obwohl die Menschen in der Trauer am meisten aufgeschlossen seien. „Dann erreiche ich sie am besten“, sagt er. Dann kann er ihnen sagen, dass auch Christus von den Toten auferstanden ist. „Und auch wir können im Himmel weiterleben; der Tod hat nicht das letzte Wort.“

Nach dem Abitur in Lebach studierte Schmitt zunächst Laien-Theologie in Trier. Es folgten acht Semester im Priesterseminar. 1993 war er Diakon in Saarburg, später Kaplan in Altenkessel und Vikar in Haustadt und Reimsbach. Im Dezember 2000 wurde er Pfarrer in Oberkirchen und Grügelborn, seit September 2011 auch in Freisen und Wolfersweiler. Zuvor hatte er 2003 in Liturgiewissenschaften promoviert.

Schmitt ist aber nicht nur von der Liturgie fasziniert. Sein Ziel ist es, für die Menschen da zu sein. Auch im weltlichen Leben. „Daher ist es sehr wichtig, dass man am alltäglichen Leben in der Gemeinde teilnimmt“, sagt er. Ein Grund, warum er über Jahre hinweg in Oberkirchen an Fastnacht in die Bütt gestiegen ist. „Es war ein wunderbares Forum, um Kichliches darzustellen“, so Schmitt. Erst mit den Auseinandersetzungen in Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen gegen den ehemaligen Freisener Pfarrer habe er mit den Büttenreden aufgehört. „Mir war nicht mehr danach“, sagt er. Dennoch freute er sich, als auf einem Fest in Kirchheimbolanden eine Frau ihn ansprach: „Sie kenne ich.“ Nach kurzem Überlegen sei ihr eignefallen, woher: „Aus der Fastnacht.“