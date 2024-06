Tüten mit Suchtpotenzial Pakete retten, Umwelt schonen und Spaß haben

Drei Pakete liegen auf dem Tisch. Sie stammen vom „Mysterpacks“-Automaten, wie er nun auch in der Freisener Bahnhofstraße steht. Von außen ist nicht zu erkennen, was drin ist. Nur eines fühlt sich nach Kleidung an, die beiden anderen sind feste Kartons. Ich überlasse meiner Tochter Emilia das Auspacken; sie kennt diesen neuen Trend von Retoure-Paketen, die für zehn Euro an Automaten verkauft werden und von denen man nicht weiß, welchen Inhalt sie verbergen, aus dem Internet. Und ist ganz aufgeregt vor Vorfreude.