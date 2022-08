Schwerer Unfall bei Freisen : Mann wird durch Zusammenstoß lebensbedrohlich verletzt

Freisen Lebensbedrohliche Verletzungen zog sich am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr ein 71-jähriger Fahrer aus Birkenfeld bei einem Unfall auf der L 348 zu. Der Fahrer war mit seinem Renault Sprinter aus Richtung Freisen kommend nach Baumholder unterwegs, wie ein Sprecher der PI Baumholder berichtet.

An der Abfahrt Berschweiler missachtete eine 66-Jährige die Vorfahrt des Sprinters, und es kam zum Zusammenprall. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle, überschlug sich mehrfach und verletzte sich schwer. Er musste nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Neben den eingesetzten Beamten der PI Baumholder waren Kräfte der PI Idar-Oberstein im Einsatz. Zudem waren der Rettungshubschrauber sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Berschweiler und Baumholder mit insgesamt 15 Einsatzkräften vor Ort. Absperrmaßnahmen wurden durch die Straßenmeisterei Birkenfeld durchgeführt. Die L 348 war in beide Fahrtrichtungen für runde 90 Minuten gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro.