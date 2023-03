Wintereinbruch März-Schnee sorgt für Behinderungen

Es war ein kurzes Gastspiel im St. Wendeler Land. So schnell wie der Schnee am Mittwochmorgen gekommen war, so schnell war er auch wieder weg.

08.03.2023, 15:07 Uhr

Ein LKW kam auf der L 133 auf dem Füsselberg zwischen Furschweiler und Freisen ins Rutschen und landete im Graben. Die Fahrbahn war bis Mittag noch nicht geräumt. Foto: B&K Foto: B & K Bonenberger & Klos Foto: B & K/Franz Rudolf Klos