Neues Geschäftsmodell entdeckt Vom Kick, den die Überraschung zu bieten hat

„Mysterpacks“, so lautet der Name, unter dem Sascha Theis aus Bergen im benachbarten Landkreis Birkenfeld eine neue Geschäftsidee umsetzt. In Automaten im Umkreis, unter anderem auch in Freisen, Ottweiler und Baumholder, verkauft er besondere Überraschungstüten. Es handelt sich dabei um Retouren, die ohne diesen neuen Markt auf dem Müll gelandet wären. Theis sieht darin nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern auch einen Beitrag für die Umwelt. Im SZ-Gespräch erzählt der Unternehmer, was den besonderen Reiz ausmacht.