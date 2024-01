Fußball-Verbandsliga „Mussten befürchten, viele Spieler zu verlieren“

Der abstiegsgefährdete Fußball-Verbandsligist FC Freisen und Trainer Tobias Erfurt trennen sich am Saison-Ende nach nur einer Spielzeit. Seinen Posten übernimmt Sascha Schnell, der in der vergangenen Spielrunde nach acht Jahren seine Tätigkeit beim VfR Baumholder mit dem Aufstieg in die Oberliga beendet hatte. „Dass Sascha als Trainer zu uns kommt, ist die Königslösung für uns“, ist der FCF-Vorsitzende Dieter Becker überzeugt. Zuvor hatten Verein und Trainer Erfurt einvernehmlich beschlossen, die Zusammenarbeit über das Saison-Ende hinaus nicht zu verlängern.