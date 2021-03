Blaulicht : Unbekannte beschädigten Autos in Freisen

Unbekannte beschädigten Autos in Freisen

Freisen Unbekannte Täter haben Im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag in der Strängstraße in Freisen zwei Autos beschädigt.

An beiden Fahrzeugen wurden Scheibenwischer abgerissen, berichtet ein Sprecher der Polizei. Außerdem rissen die Täter an einem Fahrzeug ein Kennzeichen aus der Halterung. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei St. Wendel in Verbindung zu setzen.