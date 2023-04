Nachwuchs in Oberkirchen Schafe Struppi und Bussi bringen jeweils Vierlinge zur Welt

Es ist laut in dem hintersten Abteil im Stall in Oberkirchen. Fast hört es sich an, als würden Babies jammern. Aber es sind vier kleine Lämmer, die dort mit ihrer Mutter Struppi separiert sind. Separiert, weil sie beim Besuch der SZ noch keinen Tag alt sind. „Sie haben Hunger“, begründet Florian Rolshausen, der den Hof Quackenmühle in Oberkirchen betreibt, den Lärm in dem doch recht einsamen Stall.