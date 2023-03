Bistum Trier : Nach Urteil gegen Missbrauchs-Pfarrer legt Verteidiger Revision ein

Nach dem Saarbrücker Urteil gegen einen früheren Freisener Pfarrer wegen sexueller Nötigung eines Messdieners hat dessen Verteidiger Revision eingelegt. Der Ex-Priester aus dem Bistum Trier war am 23. Februar zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der katholische Geistliche 1997 in seinem Pfarrhaus im saarländischen Freisen einen 14-Jährigen gedrängt hatte, sexuelle Handlungen an sich zu dulden. Der heute 69 Jahre alte Angeklagte hatte die Vorwürfe bis zuletzt bestritten. Sein Verteidiger forderte Freispruch. Das teilte der Sprecher des Landgerichts Saarbrücken am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit.