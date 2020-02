Rosenmontagsumzug in Freisen : Wo närrische Kräfte am Werk sind

Wo närrische Kräfte am Werk sind

Rosenmontagsumzug in Freisen

Freisen 15 Fußgruppen und Motivwagen ziehen durch den Ort. Am Straßenrand feiern – überwiegend kostümiert – die Zuschauer.

Der Himmel trägt grau, die Narren dafür farbenfrohe Kostüme. Pünktlich zum Start des Rosenmontagsumzugs in Freisen stoppt der Nieselregen weitgehend und es rieselt nur noch Konfetti vom Wagen der Landjugend St. Wendel, die sich noch kurzfristig angemeldet hat. So sind es schließlich 15 Wagen und Fußgruppen, die gemächlich an den Besuchern vorbeiziehen. Vorneweg gibt eine „bärenstarke Truppe“, bestehend aus Bürgermeister Karl Josef Scheer (SPD) und den Ortsvorstehern der Gemeinde, das Tempo vor.