Leser-Wertung : Rotwildfamilie bringt den Sieg

Rosemarie Horbach aus Wallerfangen hat das Siegerbild aufgenommen.

Vereint als kleine Rotwildfamilie – so zeigt sich das Bild des Monats im September. Das übrigens die gleiche Leserin fotografiert hat wie das Siegerbild im August: Rosemarie Horbach aus Wallerfangen. Sie schreibt zu ihrem Foto: „Der Vater ist zärtlich der Mutter zugewandt. Das Kind trinkt inzwischen vertrauensvoll.“

Den Wettbewerb richtet die Saarbrücker Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Fotoclub Tele Freisen und der Bank 1 Saar in St. Wendel aus. Neben dem für die Tele-Fotografen gibt es auch eine Leser-Wertung zum jeweils gleichen Thema. Die Leserfotos bewertet eine Jury des Fotoclubs. Und diese schreibt zu Horbachs Bild: „Es trifft das Thema, die Tierfamilie ist in direkter Beziehung zueinander. Das Thema ist formatfüllend getroffen und hat sich knapp gegen das zweitplatzierte Foto durchgesetzt.“ Insgesamt wurden 19 Bilder eingereicht.