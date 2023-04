Richtfest Haus Weiselberg Oberkirchen Die ersten Bewohner sind schon eingezogen

Die ersten Bewohner sind am 16. März eingezogen. Aktuell leben 35 ältere Menschen in der neuen Pflegeeinrichtung Haus Weiselberg in Oberkirchen. Am Freitag ist die Seniorenresidenz offiziell eröffnet worden. „Mit bislang 35 Bewohnern sind wir nach der kurzen Betriebsdauer zufrieden und wollen im Sommer die Vollbelegung des Hauses erreichen“, sagt Thomas Dane, Vorstandsvorsitzender des Saarländischen Schwesternverbandes und Geschäftsführer des Schwesternverbandes Pflege und Assistenz mit Sitz in Ottweiler, der die Pflegeeinrichtung betreibt. Die Seniorenresidenz bietet in den 21 Quadratmetern großen Einzelzimmern insgesamt 48 Plätze für ältere Menschen an. „Eine Pflegeeinrichtung auch in einer kleineren Gemeinde zu errichten ist sehr attraktiv. Hier können die Senioren wohnortnahe Pflegeangebote in Anspruch nehmen und die sozialen Kontakte bleiben den älteren Menschen weiterhin erhalten“, meint Dane. Eine Seniorin, die im Haus Weiselberg ihren Lebensabend verbringt, berichtet: „Es ist ein wunderschönes Haus und alles sehr sauber“.