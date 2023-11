Tanz in Kusel Zwischen Folklore und Leistungssport

Die „National Dance Company Of Ireland“, die seit mehr als zwei Jahrzehnten „Rhythm of The Dance“ auf den Bühnen der Welt präsentiert, hat sich rund um den Globus eine treue Fangemeinde ertanzt. Nun freuen sich die 22 Tänzerinnen und Tänzer und ihre mehrköpfige Band, Anfang Dezember auch in Kusel sein zu dürfen, heißt es weiter in der Ankündigung.