Rad-Benefizveranstaltung : Eine ganze Nacht für den guten Zweck

Ursprünglich waren die Teilnehmer bei der Aktion „Die lange Nacht am See“ rund um den Bostalsee unterwegs. Wegen Corona können sich die Teilnehmer aber auch dieses Jahr ihre Strecke wieder frei aussuchen. Foto: Frank Faber

Freisen Die Radsportler von „Grüne Hölle Freisen“ laden für Freitag wieder zu ihrer Benefiz-Aktion „Eine lange Nacht, egal wo“ ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Faber

Die Rad-Benefizveranstaltung „Die lange Nacht am See“ fällt in diesem Jahr – wie schon im Vorjahr – wegen Corona flach. Aber die Alternativ-Radtour der Biker von Grüne Hölle Freisen dazu boomt ohne Ende. Bereits mehr als 500 Teilnehmer haben sich „zur langen Nacht, egal wo“ angemeldet – und treten für die gute Sache in die Pedale. „Bis zum August sind Großveranstaltungen wegen der Corona-Beschränkungen ja abgesagt, deshalb werden wir die Sache genau wie im vergangenen Jahr durchführen“, erklärt Uwe Glasen, Sportwart der Radsportgruppe des MSC Mithras Schwarzerden.

Statt rund um dem Bostalsee werden die Radler in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli irgendwo in der Zeit von 20 Uhr bis 8 Uhr ihre Kilometer abstrampeln. „Ganz egal, ob auf dem Heimtrainer im Keller, auf einem Radweg oder im Wald“, sagt Glasen.

So werden beispielsweise die Grüne-Hölle-Bikerinnen ein Basislager einrichten und von dort zum Bostal­see radeln. Die Freiwillige Feuerwehr Wolfersweiler bezieht am Sportplatz ein Quartier, um ihre Touren zu starten. Und die Mitarbeiter der Firma Hörmann in Eckelhausen radeln auf dem Werksgelände für den guten Zweck.

„Das Orgateam wird im Laufe der Nacht die Fahrerlager besuchen“, sagt Glasen. „Die Teilnehmer schicken uns dann ein Foto mit den gefahrenen Kilometern auf dem Tacho.“ Die eingereichten Kilometer, erläutert der Sportwart das Reglement, werden dann in Bostalsee-Runden umgerechnet, für die ein Sponsor einen gewissen Betrag zahlt. Den Freisener Mountainbikern liegt der soziale Aspekt der Aktion am Herzen. „Für uns ist das nicht einfach nur eine Trendsport-Veranstaltung. Einmal pro Jahr wollen wir uns sozial engagieren. Und diese Aktion hat in den vergangenen Jahren schon Kreise gezogen“, sagt Glasen.

Fest steht, dass diesmal die Hälfte des gesammelten Gelds den Freizeitgruppen der St. Wendeler Lebenshilfe und dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes zugute kommen. Im vergangenen Jahr war eine Spendensumme in Höhe von 10 754 Euro zusammengekommen. „Mit der bislang sagenhaften Zahl von mehr als 500 Teilnehmern hoffen wir, den Vorjahreserfolg noch einmal toppen zu können“, sagt Sportwart Glasen. 2020 hatten 455 Biker 33 403 Kilometer gefahren, was umgerechnet 4912 Runden um den Bostalsee bedeutet hätte.