Tradition in Freisen 200 Bürger trotzten dem Wetter

erstellt am 07.05.2023 Am nasskalten Karfreitagmorgen machten sich ca. 200 Freisener Bürger auf den Weg zum Seuchenkreuz auf dem Füsselberg. Im Jahr 1864 war in Freisen eine Lungenseuche ausgebrochen und hat den gesamten Viehbestand an Rindern, Ziegen, Schafen und Schweinen vernichtet. Die Freisener Bürger gelobten damals, jährlich an Karfreitag eine Prozession zu dem Kreuz zu veranstalten und dafür zu beten, dass das Dorf von Hunger, Pest und Krieg verschont bleibt. Die Gelübdeprozession, angeführt von Ortsvorsteher Matthias Bottelberger, fand zum 159. Male statt. Foto: B & K Bonenberger & Klos

Foto: B & K/Franz Rudolf Klos