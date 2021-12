Projekttag Tele Freisen : Wie arbeitet man mit Models?

Freisen Das richtige Licht setzen und den Umgang mit Models üben – das war das Thema eines Projekttages der Foto-AG-Jugend der Gemeinschaftsschule Freisen und des Fotoclubs Tele Freisen. Der erfahrene Fotograf und Referent Norbert Schmidt zeigte sieben Schülern unter der Leitung von Lehrerin Heike Weber, die die Foto-AG betreut, was bei der Studiofotografie mit Models zu beachten ist.

Welche ISO-Zahl wähle ich? Welche Blende sollte verwendet werden? Diese und weitere Fragen beantwortete Schmidt den Jugendlichen in rund vier Stunden im Studio des Fotoclubs. Wichtigster Punkt zu Beginn: Was ist beim Fotografieren mit Models zu beachten? Dann ging es an die Lichtsetzung mit Hilfe der Studioblitzanlage. Und schließlich durften die jungen Leute das Ganze ausprobieren und in die Tat umsetzen. Sie fotografierten sich gegenseitig, probierten verschiedene Posen und Ausleuchtungs-Varianten aus. Da wurde Oberlicht, Seiten- und Gegenlicht eingesetzt, um möglichst stilvolle Fotos zu kreieren.