Fahrer eines orangefarbenen Peugeot gesucht : Unfallflucht in Freisen

Freisen Die Polizei in St. Wendel hofft auf Zeugen, die möglicherweise einen Unfall auf einem Parkplatz in Freisen beobachtet haben.

Auf dem Parkplatz einer Bank in der Strängstraße in Freisen ist am Donnerstag, 30. September, 18 Uhr, der VW Golf einer 38-jährigen Freisenerin beschädigt worden. Laut Polizei gab ein erster Zeuge an, dass zwei circa 18-jährige Männer mit einem orangefarbenen Peugeot 206 den Schaden verursachten. Obwohl der Zeuge die beiden auf den Schaden hinwies, hauten sie ab.