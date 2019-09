Kostenpflichtiger Inhalt: Sanierung und Aufbruch in Oberkirchen : 1600 Orgelpfeifen sind nun abmoniert

Orgelbauer Simon Heubach montiert die Orgelpfeifen ab. Foto: Frank Faber

Oberkirchen Kirche in Oberkirchen wird renoviert und neu gestaltet. Gottesdienst für acht Wochen ins Volkshaus verlegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Faber

Ein ehrgeiziges Projekt setzt derzeit die Kirchengemeinde in Oberkirchen um. Binnen acht Wochen wird die katholische Pfarrkirche St. Katharina renoviert und erhält einen neuen Innenanstrich. Die Decke ist durch Regenwasser stark beschädigt worden, an einigen Stellen der Putz abgefallen. Des Weiteren müssen defekte Glasbausteine ersetzt und neue Fensterelemente eingesetzt werden sowie die Heizung erneuert werden. „Die Altarwand mit dem Mosaikbild und die Wände sind stark verschmutzt, sie werden trocken gereinigt und mit einen historischen Kalkanstrich überzogen“, erklärt Maler Frank Neumann aus Alsfassen. Mit zwei Monaten bis zur kompletten Fertigstellung, so Neumann, sei die Zeit knapp bemessen.

Helfer der Kirchengemeinde legen Hand an, räumen das Innere des Gotteshauses vollständig aus, damit ein Gerüst aufgestellt werden kann. Insgesamt 48 Bänke, Lampen und Lautsprecher müssen abgebaut und zur Zwischenlagerung in den Bliesener Gewerbepark transportiert werden. Auf der Empore montiert derweil Simon Heubach die 1600 Pfeifen an der 65 Jahre alten Orgel ab. „Die Pfeifen sind zwischen fünf Meter und fünf Millimeter groß“, sagt Orgelbauer Heubach. Das Pfeifenwerk werde schrittweise technisch saniert und neu gerichtet. „Während der Renovierungsarbeiten wird der Gottesdienst im Volkshaus gefeiert“, teilt Reinhard Loch, der stellvertretende Vorsitzende des Pfarrverwaltungsrates, mit. Im Pfarrheim ersetzt nun ein Piano das Kegelladen-Instrument.

Der Kirchenraum muss komplett ausgeräumt werden, 48 Bänke wurden abgebaut. Foto: Frank Faber