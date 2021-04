Kostenpflichtiger Inhalt: Erleichterung in Oberkirchen : Parkplatz an der Talbrücke bekommt neue Asphaltschicht

Eine Weile war der Parkplatz an der Talbrücke nun gesperrt. Jetzt sind Asphaltarbeiten angelaufen. Foto: Jennifer Fell

Oberkirchen In den vergangenen Wochen erhielt der Oberkircher Ortsvorsteher Roland Becker gehäuft Anrufe und E-Mails von Bürgern, die die Sperrung des Parkplatzes an der Talbrücke in dem Ostertaldorf monieren.