Fahrtag in Schwarzerden : Mit der Ostertalbahn durchs sommerliche Ostertal

Fahrtag in Schwarzerden

Schwarzerden Die Ostertalbahn fährt am Sonntag, 7. August, wieder durch das sommerliche Ostertal.

In Ottweiler beginnt die Fahrt um 14.30 Uhr vom Gleis vier zur Fahrt nach Schwarzerden. Die Fahrten ab Schwarzerden sind möglich um 13.15 und 16.15 Uhr. Zu- oder Ausstieg ist auf allen Unterwegs-Haltepunkten möglich. Fahrräder können in begrenzter Menge mitgenommen werden, teilt ein Sprecher des Arbeitskreises Ostertalbahn mit. Im Bistro werden Snacks angeboten.

Eine Rückfahrkarte kostet 9,80 Ejuro für Erwachsene, Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen die Hälfte. Die Familienkarte für zwei Erwachsene und bis zu drei Kindern bis 14 Jahren kostet 19,60 Euro. Gruppen ab zehn Personen melden sich per mail an: info-gs@ostertalbahnan. Auskunft: Telefon (0 63 84) 79 91.

Auch am 18. September, 3. und 16. Oktober wird die Ostertalbahn wieder zu Ausflugsfahrten laden. Außerdem findet am Wochenende, 27. und 28. August, das Bahnhofsfest in Schwarzerden statt. Die Fahrzeiten zum Bahnhofsfest werden noch bekannt gegeben.