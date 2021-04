Im Dorfgemeinschaftshaus Eitzweiler : Ortsbilder zieren nun die Waschräume

Eitzweiler Die Gemeinde Freisen hat im vergangenen Jahr die WC-Anlage für Damen, Herren und Behinderte sowie den Putzraum im Dorfgemeinschaftshaus in Eitzweiler erneuert.

„Das Haus war 1959 als Volksschule gebaut worden. 1962 wurde der Schulunterricht aufgenommen und vor den Osterferien 1970 beendet, nachdem die Schüler in Eitzweiler der Grundschule in Wolfersweiler zugeordnet wurden“, schreibt Ortsvorsteher Gerald Linn. „Nach Schließung der Schule stand das Gebäude bis 1980 leer, bevor der damalige Ortsvorsteher Ernst Linn mit seinem Ortsrat das Haus als Dorfgemeinschaftshaus entwickelte, in dem die örtlichen Vereine ihre Bleibe gefunden haben“, so Linn weiter. 2004 wurde die Toilettenanlage erneuert und eine behindertengerechte Toilette eingebaut. Im Laufe der Zeit ist das Haus durch Umbau, Sanierung der Heizungsanlage, der Fenster und Türen, Außenanstrich, Beheizungsanlage, des Daches mit Vordach und Einrichtung der Dorfstubb modernisiert und weiter entwickelt worden. „Nach weiteren Arbeiten erstrahlt der gesamte Toilettenbereich nun in neuem Glanz“, so Linn.