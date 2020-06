Aktion in Oberkirchen : Für den guten Zweck wird extrem viel Fleisch gegrillt

Oberkirchen Grillen und Schwenken und dabei Gutes tun – das geht am Samstag in Oberkirchen. Allerdings angemeldet.

Nach der Zwangspause wegen der Corona-Beschränkungen startet der Heimat- und Verkehrsverein Oberkirchen in die neue Runde des „Gudd-Zweck-Grillens“. Wieder los geht es am kommenden Samstag, 27. Juni, ab 18 Uhr mit dem AH-Weinfest am Café Edelstein in Oberkirchen. Und das unter Einhaltung der derzeitigen Hygiene-Bestimmungen, wie ein Sprecher mitteilt.