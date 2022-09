Fotowettbewerb : Holz stürmt den Oberstdorfer Fotogipfel

Freisen Beim Wettbewerb „Der Berg ruft!“ errang der Fotograf aus Theley die Bronzemedaille.

In der Ausstellung in Oberstdorf und in dem prächtigen Cewe-Fotobuch ist Norbert Holz mit drei Fotos vertreten. So ließ er es sich auch nicht nehmen, in Oberstdorf persönlich dabei zu sein und aus der Hand von DVF-Präsident Wolfgang Rau die Medaille entgegenzunehmen. „Bei diesem Wettbewerb konnte ich meine beiden Hobbys Fotografie und Bergsteigen miteinander verbinden“, erzählt Norbert Holz. Das habe ihn ganz besonders angesprochen. Er ist Mitglied im Deutschen Alpenverein (DAV), Sektion Hochwald. „Die Bilder sind entstanden in einer Touren- und Ausbildungswoche auf der Warnsdorfer Hütte im Nationalpark Hohe Tauern.“ Die Fotos aus dem Gletschergebiet „Obersulzbachkees“ sind besonders wertvoll, weil man sie nur direkt vor Ort bei Gletscher-Touren machen kann, von außen könne man nicht in das Gebiet reinfotografieren, so Holz.