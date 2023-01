Konzert : Neunte Auflage der „Kronjuwelen der Blasmusik“

Freisen Nach drei Jahren Corona-Zwangspause laden der Musikverein „Edelweiß“ Asweiler-Eitzweiler und Festivalleiter Cornel Hahnenberg zum Blasmusikfestival nach Freisen. Drei Tage vollgepackt mit handgemachter und mundgeblasener Musik für alle Fans der mährischen und böhmischen Blasmusik.

Nach den Abendkonzerten gibt es jeweils eine Aftershowparty in der Musikantenbar. Am Freitag mit „South Brass“ und am Samstag mit „Blechverückt“. Ausklang dann sonntags mit dem böhmischen Musikantenfrühschoppen inkl. Musikantenfrühstück und den „Schaumbergalm-Musikanten XXL“. In all den zurückliegenden Jahren seit 2003 haben wir stets gute Stimmung, hervorragende Blasmusik, gutes Essen und energiegeladene Partys erleben dürfen. Tickets sind jetzt schon unter www.kronjuwelenderblasmusik.de oder direkt unter Tel. (0 68 57) 65 20 oder per E-Mail bei Jana Seibert: kronjuwelen-der-blasmusik@web.de erhältlich.