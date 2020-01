Schwimmsaison in Baumholder wird eröffnet : Wagemutige treffen sich zum Neujahrsschwimmen

Baumholder Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ins Wasser springen; am kommenden Sonntag trauen sich das wieder zahlreiche Männer und Frauen in Baumholder.

Am ersten Sonntag im neuen Jahr treffen sich traditionell besonders Wagemutige am Baumholder Badesee, um die Schwimmsaison mitten im Winter einzuläuten. So bittet die DLRG-Jugend auch wieder am kommenden Sonntag, 5. Januar, zu Wasser.