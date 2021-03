US-Armee : Kim ist der neue Boss in Baumholder

Baumholder Die US-Militärgemeinde Baumholder hat einen neuen Deputy Garrison Manager (Stellvertretender Garnisonsmanager).

Von 2012 bis 2020 war Kim im Büro des stellvertretenden Heeresministers für Standorte, Energie und Umwelt im Pentagon in Washington tätig – als Sonderbeauftragter für Standorte und für Baumaßnahmen. Dort vertrat er auch das Heer in Gesprächen mit dem US-Verteidigungsministerium, den Kongressausschüssen und führenden Mitgliedern des US-Heeres, um Änderungen in der Gesetzgebung und in der Politik des Heeres und des Verteidigungsministeriums voranzutreiben und dadurch das Management der militärischen Einrichtungen und Bauvorhaben im gesamten Heer zu verbessern, so der Sprecher weiter. Zusätzlich schloss Kim 2019 seinen Master-Abschluss in Strategischen Studien am Army War College in Carlisle, Pennsylvania, ab.