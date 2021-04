Arbeiten für Zustellstützpunkt in Freisen laufen : Post zieht auf ehemalige Raketenbasis

Arbeiten für Zustellstützpunkt in Freisen laufen

Die Bagger sind angerückt: Auf der ehemaligen Raketenbasis in Reitscheid im Industriegebiet „Auf der Schwann“ baut die Post ihr neues regionales Zustellzentrum. Foto: Ralf Mohr

Freisen An dem neuen Standort entsteht ein moderner Zustellstützpunkt. 20 Mitarbeiter werden hier ab September arbeiten.

„Wir gehen mit diesem Standort bewusst aus der Mitte von Freisen heraus in eine für unsere Zustellorganisation zentrale Lage, um den Bürgern eine optimale Postversorgung mit Briefen und Paketen anzubieten“, begründete Jörg Bahles den Umzug an den neuen Standort. Rund 20 Postler werden ab September die Versorgung der umliegenden Postleitzahlenbereiche 66629, 66640 und 66871 sicherstellen. Damit wird ein Zustellbereich im Umkreis von 150 Kilometern für rund 25 000 Einwohner in den Gemeinden Freisen, Namborn, Pfeffelbach und Konken bedient.