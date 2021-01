Aufnahmetest im Januar : Neue Sportklasse an Freisener Schule

Freisen Für eine Anmeldung ist ein Aufnahmetest erforderlich. Dieser soll Ende Januar stattfinden.

Der im Umfang erweiterte Sportunterricht wird durch fachlich versierte Sportlehrkräfte der Schule erteilt. Hinzu kommen Angebote mit zertifizierten Trainern der Kooperationspartner, die die Schule in diesem Bereich bereits hat. Im Umfeld der Schule gebe es genügend Gelegenheiten, ein abwechslungsreiches und vielfältiges Sportangebot zu realisieren – vom Mountainbike-Trail über diverse Sporthallen und -plätze bis hin zum Weiselberg in Oberkirchen. „Neben der Schulung der Beweglichkeit und der Koordination sollen die Schüler auch verstärkt in die erfolgreichen Wettkampfmannschaften der GemS Freisen eingebunden werden und es wird zusätzliche Sportaktionstage geben“, kündigt Müller an.

Um in der Sportklasse angemeldet werden zu können, müssen die Schüler zunächst an einem Aufnahmetest teilnehmen, der voraussichtlich am Dienstag, 26. Januar, stattfinden wird. Hierzu sei ein eigenes Hygienekonzept entwickelt worden, welches den bestmöglichen Gesundheitsschutz gewährleiste. Die Schulleitung und die Fachschaft Sport werden das umfängliche Gesamtkonzept der Sportklasse zuvor auch noch bei einem gesonderten digitalen Infoabend am Dienstag, 19. Januar, um 18 Uhr den Grundschüler sowie deren Eltern vorstellen. Hierzu ist vorab eine Anmeldung per Mail an elternabend@gems-freisen.de notwendig.