Kinder- und Jugendchor Freisen Neue Sänger können sich melden

Wer zwischen zehn und 27 Jahre alt ist und Freude am Singen hat, kann dienstags zu einer Schnupperprobe ins Kolpinghaus nach Freisen kommen und von 17.30 bis 19 Uhr an einer der nächsten Gesamtproben teilnehmen. Chorleiter Rolf Mohr freut sich auf viele jüngere Choristen. Daneben möchte er auch gerade älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen Mut machen, im Kiju-Chor Freisen mitzusingen. Ein wichtiger Schwerpunkt der Chorarbeit liege in der Stimmbildung, sodass bisher noch jeder einzelne Chorist in seiner gesanglichen Leistung gefördert werden konnte.