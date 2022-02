Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst : Beerdigung des getöteten Polizisten – tiefe Trauer in Freisen (mit Bildergalerie)

Update Freisen Ein vor zwei Wochen in der Westpfalz ermordeter Polizeikommissar wurde heute in seinem Heimatort Freisen im Saarland beigesetzt. Zur Beisetzung waren auch viele Polizisten erschienen.

Ein Meer aus Kerzen und Blumen, bewacht von einem Polizei-Teddybären, ist an der Kirche St. Remigius in Freisen entstanden. Es ist Ausdruck der Trauer um den 29-jährigen Polizeibeamten, der am 31. Januar im Dienst getötet wurde. „Wir vermissen dich“, steht dort. „Du bist immer in unserem Herzen.“ Ein Anwohner sagt: „Das, was passiert ist, ist eine Katastrophe. Das ganze Dorf ist niedergeschlagen.“

In jenem Gotteshaus fand am Dienstag um 14 Uhr der Wortgottesdienst mit Angehörigen, Freunden und geladenen Gästen statt. Der Westpfälzische Polizeipräsident Michael Denne sprach in seiner Trauerrede über die Tat von „einem schrecklichen Ereignis, das uns alle entsetzt und bestürzt hat. Nichts ist mehr, wie es war. Es gibt Dinge, die können wir nicht verstehen.“

In der Pfarrkirche waren nur die Familienmitglieder und die engsten Vertrauten zugelassen. Der Gottesdienst wurde allerdings auch per Audio-Stream auf den Hallen-Vorplatz übertragen. Dort hatten sich am Dienstagmittag auch zahlreiche Menschen aus Freisen und Hunderte Polizisten eingefunden. Viele hielten gelbe Rosen in den Händen.

In der Bruchwaldhalle selbst hatten geladene Gäste Platz genommen. Darunter Politiker und Freunde von Alexander K. Per Video-Stream konnten diese am Gottesdienst teilnehmen.

Nach dem Wortgottesdienst fand die Bestattung auf dem Friedhof statt. Die Familie und enge Freunde haben sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Aussegnungshalle von dem Verstorbenen verabschiedet. Eine Ehrenwache der rheinland-pfälzischen Polizei und Trauergäste begleiteten Alexander K. anschließend zur Grabstätte – mehr als 2000 Personen nahmen daran teil.

Aufgrund der Trauerfeier gibt es in Freisen Veränderungen im Straßenverkehr. So gelte für die Schulstraße von 12 bis 18 Uhr eine Einbahnstraßenregelung. Die Einfahrt in die Schulstraße ist nur über die Zufahrt der L122 möglich. Die Einfahrt aus den Seitenstraßen in die Schulstraße erfolgt nur in Richtung Dorfmitte beziehungsweise Kreuzung Schul-/Baumholder- /Bahnhofstraße. In der Bahnhofstraße ist aus Richtung A 62/Baumholder kommend ein absolutes Halteverbot eingerichtet. In der Bahnhof- und Baumholderstraße gilt von 12 bis 18 Uhr Tempo 30.

Der Polizeikommissar und eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin waren am 31. Januar während einer Fahrzeugkontrolle bei Kusel erschossen worden. Als mutmaßliche Täter sitzen zwei Männer aus dem Saarland wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord in Untersuchungshaft.

Zum Gedenken an den getöteten Polizeibeamten sind am Denkmal gegen Gewalt an der Kirche in Freisen zahlreiche Kerzen angezündet worden. Foto: dpa/Harald Tittel