Eitzweiler Von „Märchenwalzer“ bis „Kronjuwelen-Polka“

Mit einem Jubiläumskonzert, das den Titel „Unsere Reise“ trug, feierte der Musikverein (MV) Edelweiß Asweiler-Eitzweiler, der sich der böhmisch-mährischen Blasmusik verschrieben hat, sein hundertjähriges Bestehen zusammen mit etwa 200 Gästen in Seiberts Scheune in Eitzweiler. Neben traditioneller Blasmusik stand auch die Ehrung verdienter Mitglieder des Bunds Saarländischer Musikvereine (BSM) auf dem Programm.

Das Motto „Mit Herz für die Blasmusik“ war auf einem Plakat über der Bühne zu lesen, als die 25 Blasmusiker des MV Edelweiß mitsamt Dirigent Jannik Webel das Podium erklommen, ihre Plätze einnahmen und auf Geheiß ihres Dirigenten gleich mit ihrer musikalischen Begrüßung loslegten. Nach einem kräftigen Applaus der 200 Konzertbesucher ergriff Frank Seibert, der Vorsitzende des 100 Mitglieder starken Vereins, das Wort und konstatierte, dass der MV fast auf den Tag genau vor 100 Jahren, nämlich am 24. Mai 1924, gegründet worden sei.