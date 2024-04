Reitscheid Diebe stehlen Motorrad in Reitscheid

Reitscheid · Zwei Täter haben am Sonntag gegen 4.11 Uhr aus einem Carport in der Biegelstraße in Reitscheid ein orangefarbenes Motorrad der Marke KTM gestohlen. Eine Überwachungskamera filmte die beiden Täter, wie ein Polizei-Sprecher mitteilt.

29.04.2024 , 11:10 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch