Thallichtenberg : Weihnachtsmarkt auf der Burg Lichtenberg

Thallichtenberg Der Förderverein der TSG Burg Lichtenberg veranstaltet am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, auf der Burg Lichtenberg bei Kusel den Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt, wie ein Vereinssprecher ankündigt.

Der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt ist am Samstag ab 12 Uhr (bis 21 Uhr) geöffnet; am Sonntag, bereits ab 10 Uhr (bis 18 Uhr). Auf dem historischen Burggelände (Burganlage mit Oberburg und Unterburg auf 423 Meter Länge) werden die Besucher in die Welt des Mittelalters zurückversetzt. Auf der gesamten Burganlage werden mittelalterliche Musik- und Tanzgruppen an beiden Tagen in farbenfrohen Gewändern, mit allerlei fremdartigen Instrumentarium, nach alter Sitte, das Publikum unterhalten. Mehrere Verkaufsstände bieten Speisen und Getränke an, die zur Blütezeit der Burg den Rittern und Burgfräuleins gereicht wurden. Der Eintritt ist frei. Bustransfer ab Bahnhof Kusel direkt zur Burg. An beiden Tagen geöffnet: Urweltmuseum Geoskop und das Pfälzer Musikantenland-Museum. In der Zehnscheune werden Kaffee und Kuchen angeboten.