Tausende Besucher beim Sommermarkt Kerker, Met und Ritterkämpfe: Freisen feiert Mittelalter-Spektakel

Chroniken und Helden-Epen erzählen von Kämpfen und Fehden im Mittelalter. Doch die Menschen haben trotz ihres entbehrungsreichen Lebens in diesem Zeitraum auch gerne gefeiert. Kurzweil und jede Menge Unterhaltung bietet heutzutage der mittelalterliche Sommermarkt zu Freisen. Tausende Besucher haben sich dort am Wochenende köstlich die Zeit vertreiben können. 95 Gruppen lagern auf dem Höhenzug über Freisen und mehr als 100 Händler bieten Waren, Speis‘ und Trank und vieles mehr an. Mit einem schamanischen Ritual von Freya Tanja und Thorsten als Duo Nørdstern wird der Markt eröffnet.