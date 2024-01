Missbrauch ion der katholischen Kirche Timo Ranzenberger hofft auf Besuch des Bischofs in Freisen

Besonders freut ihn, dass der Bischof versprochen habe, die Pfarrei in Freisen noch einmal zu besuchen, sobald das Urteil vom Kirchengericht in Köln (wir berichteten) rechtskräftig ist. Denn das Wohlergehen von Pfarrer Hanno Schmitt, der in den vergangenen Jahren Beschimpfungen und Kritik ausgesetzt war, liegt Ranzenberger sehr am Herzen.