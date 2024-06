Mineralienbörse in Freisen Einblicke in ein funkelndes Hobby

Freisen · Faszinierende Schätze der Erde hautnah erleben bei der 38. internationalen Mineralienbörse in Freisen. Am Samstag, 15. Juni, und Sonntag, 16. Juni, jeweils von 10 bis 17 Uhr, können Kenner und Interessierte bei der Veranstaltung des Mineralienvereins Freisen (MV) in die glitzernde und farbenfrohe Welt der Mineralien eintauchen und erhalten zudem Einblicke in eine längst vergangene Pflanzen- und Tierwelt.

11.06.2024 , 15:44 Uhr

Lapislazuli und Serpentin aus Afghanistan und Pakistan, wie sie bei früheren Mineralienbörsen in Freisen ausgestellt waren. Foto: Jennifer Fell

Von Frank Faber