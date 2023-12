Food-Sharing in der Tanzschule Damit Lebensmittel nicht im Müll landen

Als Künstler ist man viel unterwegs. Als Geschäftsmann ebenfalls. Und so kommt es, dass Michael Ewig nicht oft in seiner Küche in der Rückweilerstraße 15 in Freisen kocht. Der ausgebildete Musical-Darsteller und Inhaber der Stage-Tanzschule in St. Wendel hat daher eine Erfahrung gemacht, die wohl viele seiner Kollegen, aber auch Vertreter anderer Berufszweige immer wieder machen: Man muss Lebensmittel wegwerfen. Weil man beispielsweise nur einmal pro Woche kocht und die Speisen am nächsten Tag nicht mehr verwerten kann. Oder weil man eingekauft hat und am Ende doch nicht zu Hause ist und isst.