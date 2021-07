Autorin aus Thallichtenberg : Der ganz normale Hundewahnsinn

Thallichtenberg Manuela Shania Dolls Kinderbuch „Der ganz normale Hundewahnsinn“ mit Spendenaktion für „Ein Herz für Kinder“.

Aber damit nicht genug: Ihr neuester Coup ist ihr Kinderbuch, dessen Entstehungsgeschichte eine ungewöhnliche ist: „Ich schrieb Briefe an die dreijährige Tochter meines Cousins, in denen ich die Abenteuer meines Hundes Merlin aus der Ich-Perspektive schilderte. Sie war davon so begeistert, dass ihr Vater anregte, aus den Geschichten ein Kinderbuch zu machen“, erzählt die gelernte Bürokauffrau. Und weiter: „Ich habe die Idee aufgegriffen und Merlins prägnanteste Erlebnisse, beispielsweise die Geburt seiner Geschwister, einen Hundegeburtstag oder ein besonderes Hochzeitsgeschenk, in ‚Der ganz normale Hundewahnsinn – Abenteuer eines Labradors’ zusammengefasst. Es handelt sich um mehrere Kurzgeschichten, bebildert mit Originalfotos.“