Einweihung in Baumholder : Im Stillen ist das Heizwerk in Betrieb gegangen

Baumholder Einweihung in Baumholder sollte eigentlich im April sein. Energieversorger investierte neun Millionen Euro.

So hätte die Schlagzeile Ende April lauten können: ‚“Am 21. April hat die OIE mit zahlreichen Gästen aus Politik und Wirtschaft, US-Army und bauausführenden Unternehmen ihr innovatives Biomasseheizwerk in Baumholder in Betrieb genommen.“ Wenn, ja wenn die Corona-Pandemie nicht für die Absage der Großveranstaltung gesorgt hätte. Nichtsdestotrotz ist es still und leise geschehen: Seit mehr als 3000 Stunden ist die Anlage in Betrieb und hat schon knapp 21 000 Megawattstunden Wärme für die amerikanischen Liegenschaften in der Westrich-Stadt erzeugt. „Genau wie viele andere mussten wir unsere Veranstaltung absagen, das war selbstverständlich für uns, denn die Sicherheit der Menschen geht vor. Wir haben zwar alle nicht betriebserforderlichen Maßnahmen vorerst verschoben und Einsatzteams so koordiniert, dass persönlicher Kontakt untereinander vermieden werden kann. Und dennoch haben wir die Anlage erfolgreich in den Regelbetrieb geführt“, erläutert OIE-Vorständin Eva Wagner.