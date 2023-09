Heimat und Geschichte Grotte ist nun leichter zu pflegen

Nach rund dreijähriger Renovierung wurde die Mariengrotte am Ortsausgang von Freisen in Richtung Rückweiler, die auch als Lourdes-Grotte bezeichnet wird, wieder der Öffentlichkeit übergeben. Pfarrer Hanno Schmitt, Bürgermeister Karl-Josef Scheer (SPD), Ortsvorsteher Matthias Bottelberger und der mit der Planung betraute Architekt Josef Simon fanden sich zu einer abschließenden Begehung an der Pilgerstätte ein.