Live im Sitzungssaal in Freisen : Zu kalt fürs Open-Air-Konzert

Live im Sitzungssaal in Freisen

Freisen Den doch schon recht kühlen Temperaturen am Abend geschuldet, fand das Konzert mit Smokin‘ Strings nicht draußen, sondern im Sitzungssaal des Rathauses in Freisen statt. Eine gute Entscheidung. Im voll besetzten Sitzungssaal wurden Rudi „Gulli“ Spiller (Gitarre und Gesang) und Roman Grzyb (Cajon und Percussion) vom Freisener Publikum mit viel Beifall begrüßt.

Sehr gut gelaunt und sichtlich erfreut, so viele bekannte Gesichter aus seinem Heimatort Freisen wieder zu sehen, moderierte Gulli kurzweilig, unterhaltsam und mit zahlreichen Anekdoten aus vergangenen Zeiten durch den Konzertabend, teilt ein Sprecher der Konzertreihe „Live im Sitzungssaal“ mit.

Der nächste Termin in der Konzertreihe „Live im Sitzungssaal“ ist das Abschlusskonzert am 11. Dezember im Kolpinghaus in Freisen.