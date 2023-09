Live im Sitzungssaal Die etwas andere Musik vor Rathaus

Freisen · Bei so schönem Wetter wurde das Konzert der Reihe „Live im Sitzungssaal“ kurzerhand nach draußen verlegt. Vor dem Rathaus unterhielt das Trio 3 of Us.

18.09.2023, 14:34 Uhr

Das Freisener Publikum auf dem Rathausvorplatz Foto: B & K/Franz Rudolf Klos

Das Duo 3 of Us begeisterte das Freisener Publikum openair auf dem Rathausvorplatz bei bestem Sommerwetter. Drei tolle Stimmen, zwei Gitarren, ein Keyboard und ein Cajon – mehr braucht es nicht. Die drei sehr gut harmonierenden Stimmen gehören zu Birte Steinmetz, Horst Friedrich und Wolfgang Zimmer, alle drei aus Dillingen. Der Initiator des Duos, Horst Friedrich, ist im Saarland kein Unbekannter. Viele Musikfans kennen ihn unter anderem von Simply Unplugged, Friendz oder der Eagles-Cover-Band Desperado, bei der auch Birte Steinmetz mitmischt. Auch als Komponist hat er sich einen Namen gemacht. So stammt unter anderem die Titelmelodie der Serie „Heinz Becker“ aus seiner Feder.