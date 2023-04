Legoausstellung Steineland in Freisen Windpark und Stadion passen in einen Raum

Dieser Anblick hätte dem Grünen-Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der die Ziele beim Ausbau der Windkraft in Deutschland schnell erreichen will, mit Sicherheit eine große Freude bereitet. In der Bruchwaldhalle ist ein Modell des Windparks Freisen aufgebaut. Ein Windrad steht, Rotorblätter drehen langsam, die anderen schnell – alles wie im normalen Betrieb. Die vom Modellbauclub Freisen (MBCF) veranstaltete zweitägige Ausstellung Steineland Freisen lässt Träume wahr werden – aus bunten Steinen.