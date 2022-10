Halloween-Haus in Berschweiler : Zwischen Spinnennetzen und Kürbissen

Berschweiler Aus einem Berschweiler Haus ist ein Spukschloss geworden. Dort sind Besucher ausdrücklich erwünscht.

Wenn die Dunkelheit über Berschweiler bei Baumholder (Landkreis Birkenfeld) hereinbricht, wird es in diesen Tagen nicht düster. Im Gegenteil. Dann wird das Halloween-Haus hell erleuchtet. Seit etwa drei Wochen arbeiten Jeffrey und Sigrun Peters Tag für Tag daran, um aus ihrem Haus ein Spukschloss zu machen. Da werden orange-leuchtende Kürbisse aufgehängt, künstliche Spinnennetze gezogen und gruselige Gestalten aufgeblasen. Auch den einen oder anderen schaurigen Effekt haben sich der Amerikaner und seine deutsche Frau einfallen lassen. Zu viel soll an dieser Stelle nicht verraten werden. „Wir wollen unsere Gäste ja überraschen“, sagt Sigrun Peters. Denn Besucher sind ausdrücklich erwünscht. Das können hunderte, vielleicht sogar tausende werden. Auch mit vielen Besuchern aus dem Saarland rechnen die Eheleute Peters. Liegt das Haus ja nur ein paar hundert Meter hinter der Landesgrenze.

Der Besucherstrom wird sich aber auf nur drei Tage verteilen. Anders als in den Vorjahren, ist das Spektakel auf die Zeit vom 29. bis 31. Oktober beschränkt. Aus Kostengründen. Energie ist teuer. Daher werde auch eine Strom-Kasse aufgestellt. Wer will, könne sich an den Kosten beteiligen. Und sich vielleicht schon auf Ende November freuen. Dann nämlich soll auch das Weihnachts-Haus wieder seine Türen öffnen, kündigt Sigrun Peters an.