Erfolgreich bei Foto-Wettbewerb Die strengen Kriterien liegen ihm

Der Euro-Natur-Foto-Wettbewerb feiert seinen 30. Geburtstag. Bei dem jährlich ausgeschriebenen Wettstreit der Euro-Natur-Stiftung Europäisches Naturerbe mit Sitz in Radolfzell sind viele Facetten von Europas Natur in eindrucksvollen Bildern gefragt. Die Teilnahmebedingungen und Verhaltensregeln für diese Fotoschau sind sehr streng: „Die Existenz und das Wohlbefinden eines Geschöpfes und seines Lebensraumes sind weit wichtiger als jedes Bild“. Jede Art von Manipulation vor Ort in der Natur oder beim Nachbearbeiten am Computer sind verboten.