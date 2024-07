Kommandowechsel bei US-Army Zwischen Traditionen und Tränen

Smalltalk, Händeschütteln, zahlreiche Umarmungen, die eine oder andere Träne fließt. Dies alles vor der militärischen Zeremonie des Kommandowechsels der US Army Garnison Rheinland-Pfalz. In der Pulaski-Kaserne in Kaiserslautern übernahm Oberst Jeffery Higgins das Kommando von Oberst Reid Furman, der seit Juli 2022 als Kommandeur der USAG Rheinland-Pfalz tätig war.