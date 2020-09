Kinder- und Jugendchor Freisen : Junge Sänger fanden wieder zusammen

Intensiv probten die Mitglieder des Kinder- und Jugendchores Freisen - und das mit Abstand. Foto: Rolf Mohr

Freisen Freisener Kinder- und Jugendchor veranstaltete dreitägige Kompaktprobe in der Landesakademie in Ottweiler.

„Es war bombastisch“, jubelt Rolf Mohr, der Leiter des Kinder- und Jugendchores Freisen. Und meint damit die dreitägige Kompaktprobe in der Landesakademie in Ottweiler. Dieses Mal sei alles anders gesen. „Viele von uns waren im Vorfeld skeptisch, ob drei Tage Chorsingen in der Coronazeit überhaupt sinnvoll oder möglich sind.“ Doch ausnahmslos seien alle im abschließenden Gesprächskreis übereingekommen, wie wichtig gerade diese Kompaktprobe für den Chor gewesen sei. Die Kinder und Jugendlichen konnten wieder gemeinsam singen, wenn auch im Abstand von drei Metern. Sie hatten wieder den Kopf frei für ihr Hobby, konnten wieder zusammen lachen und Spaß haben, nicht zuletzt abends bei Spielen, die zwar alle kontaktlos verlaufen mussten, bei denen sich die Teilnehmer laut Chorleiter aber dennoch köstlich amüsierten.

Leider war eine Dozentin krankheitsbedingt kurzfristig ausgefallen, aber Rolf Mohr hatte schnell Ersatz gefunden: in Gestalt einer Marionette, die einen Dirigenten darstellte. Jede Stimmgruppe musste sich eine Aktion ausdenken, einüben und präsentieren, die mit dieser Puppe in Zusammenhang stand. „Es war überwältigend und zum Teil urkomisch, was die drei Gruppen zum Abschluss auf die Bühne brachten“, so Mohr. Und dabei wurde so manches schauspielerische Talent entdeckt, das bislang verborgen geblieben war. Dazu Mohr: „Das ist gut so, denn wir Choristen müssen auf den Bühnen zuweilen auch Komödianten und Schauspieler sein und die entsprechende Bühnenpräsenz beweisen.“

Mit einem Profi hatten die Teilnehmer eine Choreografie zu einem neuen Lied einstudiert, „das der absolute Hammer in jedem neuen Konzert sein wird“, wie der Chorleiter verspricht. Mehr werde aber noch nicht verraten.

Der Chor während eines Konzertes in Vor-Corona-Zeit. Foto: Isolde Meuler