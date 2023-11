Kinder- und Jugendchor Freisen Kinder singen unter den Richter-Fenstern

Freisen · Bereits in nicht einmal einem Monat, nämlich am Sonntag, 3. Dezember, singt der Kinder- und Jugendchor Freisen sein großes Adventskonzert in der St.-Remigius-Kirche in Freisen. Auch in diesem Jahr wird der Vorchor wieder mit von der Partie sein.

15.11.2023 , 15:39 Uhr

Der Kinder- und Jugendchor gestaltet ein Adventskonzert in der Kirche in Freisen. Foto: Isolde Meuler