Adventszeit Brillante Solistinnen und Überraschungen

Mehr als 500 Gäste lauschten dem Adventskonzert des Kinder- und Jugendchors Freisen in der St. Remigius Kirche. Für den Chorleiter gab es gleich zwei Überraschungen.

Mit dem Vorchor startete das diesjährige Adventskonzert des Kinder- und Jugendchors Freisen in der zum Bersten gefüllten Kirche St. Remigius in Freisen. Wie Kira Wagner, die den Nachwuchschor zusammen mit Selina Klein und der vor dem Konzert erkrankten Annmarie Falkenberg leitet, mitteilte, habe man sogar noch Stühle aus dem Kolpinghaus herbeischaffen müssen, um allen Besuchern einen Sitzplatz anbieten zu können. Aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls Falkenbergs, die den zehnköpfigen Vorchor an der Gitarre begleiten sollte, sprang Rolf Mohr, Leiter des Hauptchors, kurzfristig ein und unterstützte die Jüngsten am Klavier. Deren Auftritt, der bekannte Weihnachtslieder wie „Ihr Kinderlein kommet“ und „Winterkinder“ enthielt, kam so gut an, dass man auf Drängen des Publikums mit „Alle Jahre wieder“ einen weiteren Klassiker als Zugabe darbot.