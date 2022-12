Neue Mitglieder willkommen : Schnupperprobe in Freisen

Freisen Der Kinder- und Jugendchor Freisen lädt zu einer Schnupperprobe ins Kolpinghaus Freisen.

Wer zwischen neun und 27 Jahre alt ist und Spaß am Singen hat, kommt am Dienstag, 10. Januar, von 17.30 bis 19 Uhr in den Proberaum des Kolpinghauses, teilt ein Sprecher des Chores mit. Fünf Chorkonzerte sangen die Sängerinnen und Sänger um Chorleiter Rolf Mohr im November und Dezember dieses Jahres. Alleine zum Adventskonzert in der Freisener St. Remigius Kirche waren 540 Besucher gekommen.